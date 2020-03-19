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Прогноз погоды на 20 марта в Костанайской области

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20 марта в Костанайской области ночью ожидается местами снег, днем дождь, местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура ночью 0…-5, местами -8. Днем +3…+11.

В Костанае ожидается переменная облачность, в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью -1…-3, днем +4…+6.

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