Прогноз погоды на 20 марта в Костанайской области

20 марта в Костанайской области ночью ожидается местами снег, днем дождь, местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура ночью 0…-5, местами -8. Днем +3…+11.
В Костанае ожидается переменная облачность, в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с.
Ночью -1…-3, днем +4…+6.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.