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Прогноз погоды на 21 декабря в Костанайской области

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21 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью -20…-25 градусов, местами -30. Днем -15…-20 градусов, местами -23 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью -23…-25 градусов, днем -15…-17.

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