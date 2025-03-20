21 марта ночью на юге, востоке Костанайской области осадки — дождь, снег, гололед.

На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный 9-14, на севере, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 2-7 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

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