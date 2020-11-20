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Прогноз погоды на 21 ноября

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21 ноября в Костанайской области  ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -8…-13 градусов, на юге области -18. Днем -4…-9, на юге области -12 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ночью -11…-13 градусов, днем -6…-8.

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