Прогноз погоды на 22-24 января

Фото ALAU.KZ
Под влиянием отрога Западного антициклона, на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков.
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По Казахстану ожидается, туман, в южных регионах республики – гололед. Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны, под влиянием Южного циклона, пройдут осадки, усилится ветер до 15-23 м/с.
Основной фон температуры воздуха на западе республики: ночью 3…18 мороза, днем 1…13 мороза, в Мангыстауской области днем 2-7 тепла. На севере, северо-западе страны ночью 18…28 мороза, днем 10…20 мороза. В центре и на востоке республики ночью 8…26 мороза, днем 5…20 мороза.
На юге и юго-востоке Казахстана ночью 2-20 мороза, днем 5 мороза — 5 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области