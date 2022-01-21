Прогноз погоды на 22-24 января

Под влиянием отрога Западного антициклона, на большей части страны ожидается погода преимущественно без осадков.

По Казахстану ожидается, туман, в южных регионах республики – гололед. Лишь на западе, юго-востоке, а также 24 января в центре и на востоке страны, под влиянием Южного циклона, пройдут осадки, усилится ветер до 15-23 м/с.

Основной фон температуры воздуха на западе республики: ночью 3…18 мороза, днем 1…13 мороза, в Мангыстауской области днем 2-7 тепла. На севере, северо-западе страны ночью 18…28 мороза, днем 10…20 мороза. В центре и на востоке республики ночью 8…26 мороза, днем 5…20 мороза.

На юге и юго-востоке Казахстана ночью 2-20 мороза, днем 5 мороза — 5 тепла.

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