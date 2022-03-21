Прогноз погоды на 22-24 марта озвучили синоптики

alau.kz
С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана, ожидается неустойчивый характер погоды, в северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).
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23-24 марта западные регионы республики будут находится под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков.
По республики будут наблюдаться туманы и усиление ветра.
На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от 5-13 до 10-18 мороза, днем столбики термометров не превысят отметки 0-8 градусов мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем 2-10 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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