Прогноз погоды на 22 августа в Костанае и области

22 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, туман, шквал, возможен град.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22, на юге области +25 градусов.
В Костанае переменная облачность, дождь.
Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
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87920 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3315 - в Костанайской области