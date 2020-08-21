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Прогноз погоды на 22 августа в Костанае и области

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22 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, туман, шквал, возможен град.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22, на юге области +25 градусов.

В Костанае переменная облачность, дождь.

Температура воздуха ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

104071 - зарегистрированно

87920 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3315 - в Костанайской области

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