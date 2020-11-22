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Прогноз погоды на 23 ноября в Костанайской области

Фото из открытых источников

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23 ноября в Костанайской области ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный, с переходом на юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -16…-19 градусов. Днем -8…-12.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -16…-18 градусов, днем -7…-11.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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