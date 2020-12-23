Прогноз погоды на 24 декабря в Костанайской области

24 декабря в Костанайской области будет облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, туман. Ветер западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -8…-13 градусов, местами -18…-23. Днем -5…-10 градусов, местами -15.

В Костанае ожидается погода без существенных осадков.

Ночью -9…-11 градусов, днем -7…-8.

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