Прогноз погоды на 25-27 января

На большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, в западных, северных, центральных и восточных регионах с низовой метелью.

На юге и юго-востоке республики — гололедные явления. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ближе к 27 января ожидается повышение дневных температур:

в западных регионах до 0…8 мороза,

в северных, центральных регионах до 7…15 мороза,

на востоке страны до 7…20 мороза, в

южных регионах до 0…10 тепла.

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