Прогноз погоды на 25 апреля

COVID-2019 в Казахстане
2416 - зарегистрированно
604 - выздоровевших
25 - летальных случаев
38 - в Костанайской области
25 апреля в Костанайской области ночью на северо-западе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 9- 14 м/с, местами 15-20 м/с.
Ночью 0…+5 градусов, на севере области заморозки 3 градуса. Днем +12…+17, местами +20 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+2, днем +14…+16.
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Tags: Алау Казахстан Костанай Костанайская область новости общество погода прогноз прогноз погоды РТН