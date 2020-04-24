Прогноз погоды на 25 апреля

25 апреля в Костанайской области ночью на северо-западе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 9- 14 м/с, местами 15-20 м/с.

Ночью 0…+5 градусов, на севере области заморозки 3 градуса. Днем +12…+17, местами +20 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+2, днем +14…+16.

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