Прогноз погоды на 25 декабря

25 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, местами -25. Днем -10…-15 градусов, местами -18.
В Костанае ожидается небольшой снег. Ночью -15…-17 градусов, днем -10…-12.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области