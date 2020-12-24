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Прогноз погоды на 25 декабря

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25 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, местами -25. Днем -10…-15 градусов, местами -18.

В Костанае ожидается небольшой снег. Ночью -15…-17 градусов, днем -10…-12.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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