Прогноз погоды на 27–29 ноября: сухо, но заметно холоднее

— Сегодня, 13:52
pixabay.com

Антициклон сохранит в стране преимущественно сухую и маловетреную погоду. Небольшие осадки (дождь со снегом, снег) ожидаются местами на севере и востоке Казахстана из-за прохождения фронтальных разделов.

Понижение температуры

По мере подпитки антициклона холодными воздушными массами температура начнёт последовательно снижаться почти на всей территории республики.
К ночи 29 ноября:

  • в северной половине РК — до –8…–13 °C;
  • в южной половине — до –2…–7 °C.

Днём холод также усилится: в северных и восточных областях ожидается слабый «плюс» или около нуля, в центре и на западе — близко к нулю, на юге — умеренно тепло.

Осадки и видимость

  • Север и восток: местами дождь со снегом и снег, на дорогах — возможная гололедица.
  • Остальная территория: преимущественно без осадков, переменная облачность.


