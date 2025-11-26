Антициклон сохранит в стране преимущественно сухую и маловетреную погоду. Небольшие осадки (дождь со снегом, снег) ожидаются местами на севере и востоке Казахстана из-за прохождения фронтальных разделов.
Понижение температуры
По мере подпитки антициклона холодными воздушными массами температура начнёт последовательно снижаться почти на всей территории республики.
К ночи 29 ноября:
- в северной половине РК — до –8…–13 °C;
- в южной половине — до –2…–7 °C.
Днём холод также усилится: в северных и восточных областях ожидается слабый «плюс» или около нуля, в центре и на западе — близко к нулю, на юге — умеренно тепло.
Осадки и видимость
- Север и восток: местами дождь со снегом и снег, на дорогах — возможная гололедица.
- Остальная территория: преимущественно без осадков, переменная облачность.
