Антициклон сохранит в стране преимущественно сухую и маловетреную погоду. Небольшие осадки (дождь со снегом, снег) ожидаются местами на севере и востоке Казахстана из-за прохождения фронтальных разделов.

Понижение температуры

По мере подпитки антициклона холодными воздушными массами температура начнёт последовательно снижаться почти на всей территории республики.

К ночи 29 ноября:

в северной половине РК — до –8…–13 °C ;

; в южной половине — до –2…–7 °C.

Днём холод также усилится: в северных и восточных областях ожидается слабый «плюс» или около нуля, в центре и на западе — близко к нулю, на юге — умеренно тепло.

Осадки и видимость

Север и восток: местами дождь со снегом и снег, на дорогах — возможная гололедица.

местами дождь со снегом и снег, на дорогах — возможная гололедица. Остальная территория: преимущественно без осадков, переменная облачность.

