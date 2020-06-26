Прогноз погоды на 27 июня в Костанайской области

27 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, на большей части территории дождь, местами сильный. Местами возможны гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный местами до 15-20 метров в секунду.

Прогнозируется понижение температуры ночью до +3…+8, на юге области +11, днем до +13…+18, на юге области +21.

В Костанае днем дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный с порывами 18 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16.

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