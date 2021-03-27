Прогноз погоды на 28 марта в Костанае и области

По-прежнему атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК: пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке — дождь, местами сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке и в центре — с низовой метелью.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью -5 градусов, днём -6.

Ветер северный со скоростью 7 метров в секунду.

Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

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