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Прогноз погоды на 28 марта в Костанайской области

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28 марта в Костанайской области ожидается погода без осадков, сообщает alau.kz

Ветер северо-западный  9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на востоке области -13. Днем 0…-5, на юге области +8.

В Костанае без осадков. Ночью -5…-7, днем +3…+5.

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