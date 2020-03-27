Прогноз погоды на 28 марта в Костанайской области

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28 марта в Костанайской области ожидается погода без осадков, сообщает alau.kz
Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, на востоке области -13. Днем 0…-5, на юге области +8.
В Костанае без осадков. Ночью -5…-7, днем +3…+5.
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