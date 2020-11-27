Прогноз погоды на 28 ноября в Костанайской области

28 ноября в Костанайской области местами ожидается снег, туман, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на севере области -15. Днем -3…-8 градусов, на севере области -11.

В Костанае будет облачно, ночью и утром ожидается снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Ночью -13…-15 градусов, днем -5…-7.

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