Прогноз погоды на 28 октября в Костанае и области

28 октября в Костанайской области ночью местами ожидается снег, гололед, низовая метель, возможен туман. Ветер северный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Ночью -7…-12 градусов, днем -3…+2 градуса.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер северный 9-14 м/с, порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью -7…-9 градусов, днем 0…-2.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.