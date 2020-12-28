Прогноз погоды на 29 декабря в Костанайской области

29 декабря в Костанайской области будет облачно, но с прояснениями, местами ожидается снег, низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -12…-17, местами -20 градусов. Днем -10…-15, местами -18 градусов.

В Костанае ночью ожидается снег. Ночью -12…-14 градусов, днем -10…-12.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.