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Прогноз погоды на 3-5 августа

Фото из открытых источников

На западе и юге страны ожидается жара.

Жаркая и сухая воздушная масса из районов Ирана охватит западные и южные регионы страны.

Там все еще сохраняется очень сильная жара– 35-40, местами до 43°С.

С прохождением атмосферных фронтов,на севере и востоке республики пройдут дожди, усилится ветер 15-20 м/с и ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем на севере,центре и востоке до 23-33°С.

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