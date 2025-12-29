Прогноз погоды по Казахстану на 30 декабря 2025 года — 1 января 2026 года
В конце декабря погода в Казахстане изменится: на смену холодному антициклону приходит южный тёплый циклон. Он принесёт осадки и потепление в ряде регионов страны.
Осадки и погодные явления
По прогнозам синоптиков, в республике ожидаются осадки в виде дождя и снега. С прохождением тёплого циклона возможны снегопады с метелью, а также дождь с переходом в снег. На большей части страны прогнозируются гололёд, туман и порывистый ветер.
30–31 декабря в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и области Ұлытау ожидается дождь с последующим переходом в снег. В южных регионах Казахстана осадки будут преимущественно в виде дождя.
Температурный фон
30 декабря на севере и в центре страны, а также 30–31 декабря на востоке прогнозируется повышение дневной температуры воздуха до 2 градусов мороза — 3 градусов тепла.
На юге республики в эти дни ожидается более тёплая погода: столбики термометров 30–31 декабря поднимутся до 5–15 градусов тепла.
Рекомендации
Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность из-за гололёда и ухудшения видимости. Жителям регионов с ожидаемыми метелями и порывистым ветром стоит учитывать погодные условия при планировании поездок и праздничных мероприятий.
