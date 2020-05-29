USD 411.54
EUR 458.13
RUB 5.84
  1. Home
  2. Новости
  3. Прогноз погоды на 30 мая в Костанае и области

Прогноз погоды на 30 мая в Костанае и области

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

9932 - зарегистрированно

5011 - выздоровевших

37 - летальных случаев

136 - в Костанайской области

30 мая в Костанайской области малооблачно, без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. 

Температура воздуха ночью +7…+12, на юге +17. Днем +22…+27, на юге +30…+35 градусов.

В Костанае без осадков. Ночью +10…+12, днем +24…+26.

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Когда кинотеатры возобновят свою работу в Казахстане
Следующая новость

Казахстанцы смогут ездить между городами на личных авто