Прогноз погоды на 30 мая в Костанае и области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
9932 - зарегистрированно
5011 - выздоровевших
37 - летальных случаев
136 - в Костанайской области
30 мая в Костанайской области малооблачно, без осадков. Ветер северный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12, на юге +17. Днем +22…+27, на юге +30…+35 градусов.
В Костанае без осадков. Ночью +10…+12, днем +24…+26.
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