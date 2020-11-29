Прогноз погоды на 30 ноября в Костанайской области

30 ноября в Костанайской области ожидается переменная область, местами туман, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -19…-22 градусов. Днем -11…-19 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью -19…-21 градусов, днем -11…-15.

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