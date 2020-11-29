USD 423.87
EUR 505.25
RUB 5.59
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Прогноз погоды на 30 ноября в Костанайской области

Прогноз погоды на 30 ноября в Костанайской области

Vinkmag ad

30 ноября в Костанайской области ожидается переменная область, местами туман, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -19…-22 градусов. Днем -11…-19 градусов.

В Костанае переменная облачность, без  осадков. Ночью -19…-21 градусов, днем -11…-15.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Карантинные рейды, скандал из-за маски, видео, на котором обвешивают покупателей. ТОП-7 новостей