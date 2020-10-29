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Прогноз погоды на 30 октября в Костанайской области

30 октября в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +4..+9, на юге области +12 градусов.

В Костанае 30 октября малооблачно, осадков не будет.

Ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7.

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