Прогноз погоды на 30 октября в Костанайской области

30 октября в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +4..+9, на юге области +12 градусов.

В Костанае 30 октября малооблачно, осадков не будет.

Ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.