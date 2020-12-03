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Прогноз погоды на 4 декабря в Костанае и области

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4 декабря в Костанайской области ожидается снег, туман. Ветер северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -16…-19 градусов. Днем -12…-15 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -16…-18 градусов. Днем -13…-15.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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