Прогноз погоды на 4 декабря в Костанае и области

4 декабря в Костанайской области ожидается снег, туман. Ветер северный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -16…-19 градусов. Днем -12…-15 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -16…-18 градусов. Днем -13…-15.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области