Прогноз погоды на 4 мая в Костанайской области

4 мая в Костанайской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, на поверхности почвы заморозки.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь.

Ночью +3…+6 градусов, днем +13…+17

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