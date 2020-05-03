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Прогноз погоды на 4 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

3877 - зарегистрированно

1000 - выздоровевших

26 - летальных случаев

50 - в Костанайской области

4 мая в Костанайской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, на поверхности почвы заморозки.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь.

Ночью +3…+6 градусов, днем +13…+17

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