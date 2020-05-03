Прогноз погоды на 4 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
3877 - зарегистрированно
1000 - выздоровевших
26 - летальных случаев
50 - в Костанайской области
4 мая в Костанайской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, на поверхности почвы заморозки.
В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь.
Ночью +3…+6 градусов, днем +13…+17
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