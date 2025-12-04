В Костанайской области сохраняется неустойчивая погода. На севере и востоке региона синоптики прогнозируют небольшой снег и гололёд, на западе, юге и востоке ожидается туман.
Ветер северо-западный, западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днём — от 2 градусов мороза до +3 тепла.
В Костанае в ближайшие сутки будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3–8 м/с.
Ночью в областном центре ожидается 1–3 градуса ниже нуля, днём воздух прогреется до 0…+2 градусов.
Жителям региона рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах из-за возможного гололёда и тумана.
