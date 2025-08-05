На севере, западе, юге Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем град, шквал.

Ветер северный, северо-западный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, на юго-западе области 20, днем 25-30, на юго-западе области 33 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза.

Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла

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