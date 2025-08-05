Цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в Казахстане для автогазозаправочных станций (АГЗС) выросли на 7-12%,...
На севере, западе, юге Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем град, шквал.
Ветер северный, северо-западный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17, на юго-западе области 20, днем 25-30, на юго-западе области 33 тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза.
Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла
Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год завершила работу, сообщает Zakon.kz....
Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании напомнил о существующей возможности получения земельных участков по ИЖС...
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