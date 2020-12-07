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Прогноз погоды на 8 декабря в Костанайской области

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8 декабря в Костанайской области ожидается переменная, местами небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -10…-16 градусов, днем -6…-12 градусов.

В Костанае существенных осадков не будет. Ночью -14…-16 градусов, днем -6…-8.

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