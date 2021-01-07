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Прогноз погоды на 8 января в Костанае и области

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8 января в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман. Ветер южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -20…-22 градусов. Днем -16…-21 градусов, на севере области -19.

В Костанае будет малооблачно, осадков не ожидается. Ночью -21…-23 градусов, днем -18…-20.

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