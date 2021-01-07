Прогноз погоды на 8 января в Костанае и области

8 января в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -20…-22 градусов. Днем -16…-21 градусов, на севере области -19.
В Костанае будет малооблачно, осадков не ожидается. Ночью -21…-23 градусов, днем -18…-20.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области