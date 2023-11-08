Прогноз погоды на 9-11 ноября от синоптиков

Из-за быстрой смены барических образований, на большей части Казахстана, в ближайшие трое суток, сохраняется неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября на западе, сильные осадки (дождь, снег) 9-10 ноября на юго-востоке, 11 ноября на востоке страны.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается гололед. К концу периода в ночные часы на юго-востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза — 3тепла, в горных районах до 5-10 мороза.

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