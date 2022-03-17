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Прогноз погоды на ближайшие полгода представили синоптики

Фото alau.kz

Сезонный прогноз погоды на теплое полугодие с апреля по октябрь 2022 года по территории Казахстана.

В апреле практически на всей территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, в восточной части республики — около нормы.

Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При затоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов в южных регионах вероятны заморозки.

В мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. В ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1° —  в северных, центральных и восточных регионах страны, это будет обусловлено затоком холодных воздушных масс с районов Сибири.

В первые два месяца лета — в июне и июле на большей части республике средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°. В августе температурный фон ожидается в пределах климатической нормы в большинстве областей Казахстана, выше нормы на 1° предполагается только лишь в северных регионах страны.

Первые осенние месяцы ещё порадуют нас теплой погодой. В сентябре средняя за месяц температура воздуха на большей части Казахстана прогнозируется выше нормы на 1°, лишь в западной половине, на крайнем севере, в горных предгорных районах юга, юго-востока и востока республики температура воздуха ожидается около нормы. В октябре же на большей части страны средняя за месяц температура воздуха будет около нормы, выше нормы на 1° прогнозируется на юго-западе и северо-западе РК.

В апреле, июне, сентябре и октябре на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы, в мае, июле и августеоколо нормы. В июле на крайнем юго-востоке РК, в августе в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока Казахстана количество осадков ожидается больше климатической нормы.

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