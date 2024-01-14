Прогноз погоды на несколько дней распространили спасатели Костанайской области

Сообщение с прогнозом на несколько дней распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В Костанайской области 15 января ожидается погода без осадков. Температура днём -20,-25 С°, на юге -27-32 градуса.

16 января погода ожидается без осадков. Температура днём — 15,-20 С°, на юге -25-30.

17 января днем на северо-западе области ожидается снег, низовая метель, ветер 15-20 м/с. Температура днём — 12,-17 С, ночью -17-22 градуса.

18 января на северо-западе области ожидается снег, метель, ветер 15-28 м/с. Температура днём — 10,-15 С, ночью -13,-18 С°

19 января ожидается снег, метель, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура днём -5,-10 С, ночью -15-20 C°.

20 января ожидается снег, на севере сильные осадки. Температура днём -5,-10 С, ночью -10-15 C°.

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