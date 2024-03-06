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Прогноз погоды на праздничные дни озвучили синоптики

Фотография для новости Прогноз погоды на праздничные дни озвучили синоптики

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 марта.         

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега;

9 марта на юге, днем на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь.

По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман.

Столбики термометров днем достигнут отметки: в западных областях республики 0-8 тепла, в северных – 4 мороза-1 тепла, в южных – 10-20 тепла.

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