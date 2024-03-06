Прогноз погоды на праздничные дни озвучили синоптики

pixabay.com
Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 марта.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя и снега;
9 марта на юге, днем на юго-востоке Казахстана ожидается сильный дождь.
По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и в центре – туман.
Столбики термометров днем достигнут отметки: в западных областях республики 0-8 тепла, в северных – 4 мороза-1 тепла, в южных – 10-20 тепла.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау погода прогноз РТН