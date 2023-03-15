Прогноз погоды на три дня — Казгидромет

Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета.

На западе, северо-западе и юге страны, из-за повышенного атмосферного давления, сохранится погода без осадков.

В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки, преимущественно снег: днем 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, сутки 17-18 марта на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра.

По Казахстану прогнозируются туманы. Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь на юго-востоке страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-8 мороза, днем до 0-7 тепла.

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