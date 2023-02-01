Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики

Северная половина республики будет находиться под влиянием поля повышенного давления.

Сохранится морозная, безветренная и ясная погода без осадков. На остальной территории Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки:

на западе страны преимущественно снег, на востоке — снег с низовой метелью, а в южной половине республики прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег).

Повышение температуры воздуха в южных регионах днем до 7-12 тепла. На севере и юге страны ожидается туман, на юге усиление ветра.

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