Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики

Фото из открытых источник
Северная половина республики будет находиться под влиянием поля повышенного давления.
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Сохранится морозная, безветренная и ясная погода без осадков. На остальной территории Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки:
на западе страны преимущественно снег, на востоке — снег с низовой метелью, а в южной половине республики прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег).
Повышение температуры воздуха в южных регионах днем до 7-12 тепла. На севере и юге страны ожидается туман, на юге усиление ветра.