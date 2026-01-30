В период с 31 января по 2 февраля 2026 года большая часть территории Казахстан будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды: в ряде регионов ожидаются снег и метель, а на юге и юго-востоке страны — осадки в виде дождя и снега, местами сильные.

Без осадков погода сохранится преимущественно в центральных и восточных областях — здесь скажется влияние отрога антициклона. По республике также ожидаются туманы и усиление ветра, а на западе, юге и юго-востоке возможны гололёдные явления.

В северных регионах прогнозируется понижение температуры воздуха: ночью до 12–23 градусов мороза, днём — до 8–18 мороза. В центральных областях, напротив, ожидается потепление — ночью до 5–17 мороза, днём до 0–10 мороза.

На юге страны температура будет постепенно повышаться: ночью от 6 градусов тепла до 7 мороза, днём — от 3 до 13 градусов тепла. На юго-востоке ночью ожидается 0–10 мороза, в горных районах — до 12–17 мороза, днём — 3–10 тепла, в горах — от 3 мороза до 2 тепла. На остальной территории страны существенных изменений температурного фона не прогнозируется.

Danone отзывает детские смеси из-за риска токсина Компания Danone объявила об отзыве ограниченного количества партий детских смесей Aptamil на ряде европейских рынков,...

Вирус Нипах остаётся без вакцины: смертность достигает 75% Заболевание вирусом Нипах, случаи которого выявлены в Индии, может протекать без симптомов. Об этом сообщил...