В регионе ожидается без осадков. Ночью и утром на западе, севере и востоке области местами возможен туман. Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, на юге области — до +4°С. Днем воздух прогреется до +9…+14°С, а на юге области — до +17°С.

По городу Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью −1…−3°С, днем +10…+12°С.

В утренние часы на дорогах возможна пониженная видимость из-за тумана, будьте внимательны за рулем.

Остались без света - комментарий акимата Костаная С 8:40 утра в микрорайоне «Юбилейный» наблюдается отсутствие электроснабжения в связи с аварийной ситуацией на...