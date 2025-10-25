В регионе ожидается без осадков. Ночью и утром на западе, севере и востоке области местами возможен туман. Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, на юге области — до +4°С. Днем воздух прогреется до +9…+14°С, а на юге области — до +17°С.
По городу Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью −1…−3°С, днем +10…+12°С.
В утренние часы на дорогах возможна пониженная видимость из-за тумана, будьте внимательны за рулем.
Остались без света - комментарий акимата Костаная
Дома для очередников и сквер с мостиками: Кунай на финишной прямой
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.