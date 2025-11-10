USD 526.02 EUR 607.55 RUB 6.5

Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 ноября 

В период с 11 по 13 ноября большая часть территории РК будет под влиянием фронтальных разделов: ожидаются осадки — дождь, снег, в северной половине — низовая метель. 13 ноября в горных районах юго-востока прогнозируются сильные осадки.

По стране — туманы, гололёд, усиление ветра. На юге — преимущественно без осадков.

Температура днём

  • Запад: +8…+18°С.
  • Восток: −5…+5°С.
  • Юг: +10…+18°С.
  • Северо-запад: похолодание с +2…+13°С до −5…−10°С.
  • Север: с 0…+5°С до −2…−7°С.
  • Центр: с 0…+8°С до −8…+3°С.
  • Юго-восток: +5…+15°С; в предгорьях и горах 0…+5°С, местами до −5°С.


