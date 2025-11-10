«А остановки когда доделают?
«А остановки в Костанае когда доделают? Уже холодно, дует со всех сторон, стекол нет»,- спрашивает...
В период с 11 по 13 ноября большая часть территории РК будет под влиянием фронтальных разделов: ожидаются осадки — дождь, снег, в северной половине — низовая метель. 13 ноября в горных районах юго-востока прогнозируются сильные осадки.
По стране — туманы, гололёд, усиление ветра. На юге — преимущественно без осадков.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.