В период с 11 по 13 ноября большая часть территории РК будет под влиянием фронтальных разделов: ожидаются осадки — дождь, снег, в северной половине — низовая метель. 13 ноября в горных районах юго-востока прогнозируются сильные осадки.

По стране — туманы, гололёд, усиление ветра. На юге — преимущественно без осадков.

Температура днём

Запад: +8…+18°С.

+8…+18°С. Восток: −5…+5°С.

−5…+5°С. Юг: +10…+18°С.

+10…+18°С. Северо-запад: похолодание с +2…+13°С до −5…−10°С.

похолодание с +2…+13°С до −5…−10°С. Север: с 0…+5°С до −2…−7°С.

с 0…+5°С до −2…−7°С. Центр: с 0…+8°С до −8…+3°С.

с 0…+8°С до −8…+3°С. Юго-восток: +5…+15°С; в предгорьях и горах 0…+5°С, местами до −5°С.

