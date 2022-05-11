Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 мая 2022 года

Синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на ближайшие дни. На территории всей республике ожидаются гроза, град и пыльная буря.

С ложбиной Западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории республики ожидаются дожди. На западе, северо-западе, юге, юго-востоке, ближе к 14 мая на севере и в центре страны, временами сильные дожди. По стране ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на юго-западе, юге Казахстана — пыльная буря.

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