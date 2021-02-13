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Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 февраля

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По информации синоптиков «Казгидромета», ожидается повышение температуры воздуха.

Циклон из районов Москвы продолжает смещаться на западные и северные регионы республики.

С его приходом ожидаются осадки в виде дождя и снега, повышение температуры воздуха, а также усиление ветра с низовой метелью.

Остальная часть территории страны будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается, преимущественно, погода без осадков.

Местами по республике ожидаются туман, гололед.

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