Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 февраля

По информации синоптиков «Казгидромета», ожидается повышение температуры воздуха.
Циклон из районов Москвы продолжает смещаться на западные и северные регионы республики.
С его приходом ожидаются осадки в виде дождя и снега, повышение температуры воздуха, а также усиление ветра с низовой метелью.
Остальная часть территории страны будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается, преимущественно, погода без осадков.
Местами по республике ожидаются туман, гололед.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области