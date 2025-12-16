В ночные часы на севере и востоке Костанайской области ожидается небольшой снег, местами будет наблюдаться низовая метель. Днём небольшой снег и низовая метель сохранятся на западе, севере и востоке региона. На юге области прогнозируется туман.
Ветер западный, юго-западный, со скоростью 9–14 м/с, на севере и востоке области порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 18–23 градуса мороза, на юге области — около 15 градусов мороза. Днём ожидается 9–14 градусов мороза, на востоке области — до 17 градусов ниже нуля.
В Костанае будет облачно, пройдёт небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 18–20 градусов мороза, днём — 12–14 градусов мороза.
В Костанае полицейские пресекли конфликт в салоне BMW и нашли предмет, похожий на оружие
Метель стеной: в Костанайской области спасли колонну из 100 автомобилей
