По информации синоптиков, в конце дня на северо-востоке региона ожидается дождь. Ночью и утром на западе, севере и востоке области возможен туман, который может ухудшить видимость на дорогах.
Ветер — юго-восточный, с переходом на северо-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, местами на северо-востоке похолодает до -3.
Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, на юге области — до +18.
Погода в Костанае
В областном центре — переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 2–7 м/с.
Температура воздуха ночью — +1…+3, днём — +12…+14 градусов тепла.
Синоптики отмечают, что несмотря на небольшое похолодание, в целом в регионе сохранится комфортная осенняя погода.
