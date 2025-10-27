USD 538.13 EUR 624.88 RUB 6.64

Прогноз погоды по Костанайской области на 28 октября

В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается спокойная и преимущественно сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Ночью и утром местами на западе, севере и востоке региона возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах.

Ветер юго-восточный, южный, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха:

— ночью от –3 до +2 °C, на востоке области до –7 °C,

— днём воздух прогреется до +10…+15 °C.

Погода в Костанае

В областном центре ожидается малооблачная, без осадков погода.

Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

Температура: ночью –1…–3 °C, днём +11…+13 °C.

Таким образом, 28 октября в регионе сохранится тихая осенняя погода без осадков, с прохладными ночами и довольно тёплым днём.



