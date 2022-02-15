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Прогноз погоды по Костанайской области на ближайшие дни

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Больше всего снега выпало в Карабалыкском, Тарановском и Житикаринском районах. Теперь синоптики прогнозируют, что в область придет обширный антициклон, с небольшими осадками и туманом, а в конце недели ожидается потепление.

На всей территории области в минувшие выходные прошли значительные осадки. В Карабалыкском, Тарановском и Житикаринском районах выпало половина месячной нормы снега. Поспособствовал этому проходящий по территории Казахстана северо — западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами. Что касается областного центра, то в городе за два дня выпало 8 мм осадков, месячная норма — 15 мм.

«В тыл этому уходящему циклону будет распространяться обширный антициклон из районов Черного моря. Он принесет с собой преимущественно малоосадочную погоду, местами будут отмечаться по области туманы. В начале недели за счет интенсивного выхолаживания ночью столбики термометра на северо-западе опустятся до — 22 градусов»,- говорит инженер-синоптик Костанайского филиала РГП Казгидромет Камиля Мизанбаева.

Сегодня в Костанае ожидается переменная облачность, и без осадков. Ночью -16,-18 градусов, а днем -8,-10. Такая погода будет сохраняться по данным синоптитиков до четверга, затем с выносом теплых воздушных масс ожидается потепление, ночью -8,-15 а днем-2,-9. В целом, по словам Камили Мизанбаевой, до конца месяца, морозов и аномальных проявлений погоды не прогнозируют.

«Средняя температура воздуха в марте по области выше климатической нормы на 1-2 градуса . Норма составляет -7 -9. Количество осадков на большей части области предполагается больше нормы, а на юге области около нормы. Норма 11-21 мм», — говорит Камиля Мизанбаева.

Инженер — синоптик отмечает, что погода в марте очень изменчива, для марта характерны резкие колебания температуры, и частое выпадение осадков. Согласно прогнозу, первый месяц весны ожидается холодным.

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