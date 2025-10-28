Прогноз погоды по Костанайской области на 29 октября представили синоптики Казгидромета. По области — без осадков.

Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью от −2 до +3 °C, на востоке до −5 °C; днём +11…+16 °C.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с.

Температура ночью 0…+2 °C, днём +11…+13 °C.

