USD 538.13 EUR 624.88 RUB 6.64

Прогноз погоды по Костанайской области

— Сегодня, 15:32
осень

pixabay.com

Прогноз погоды по Костанайской области на 29 октября представили синоптики Казгидромета. По области — без осадков.

Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью от −2 до +3 °C, на востоке до −5 °C; днём +11…+16 °C.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с.

Температура ночью 0…+2 °C, днём +11…+13 °C.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.