Новые рекорды ЕНПФ. Сколько накопили казахстанцы
По состоянию на 1 октября 2025 года объём пенсионных накоплений в Казахстане достиг 25,73 трлн...
Прогноз погоды по Костанайской области на 29 октября представили синоптики Казгидромета. По области — без осадков.
Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью от −2 до +3 °C, на востоке до −5 °C; днём +11…+16 °C.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с.
Температура ночью 0…+2 °C, днём +11…+13 °C.
