В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается неустойчивая погода.
Днем на западе и севере региона пройдут дожди, а ночью и утром на севере и востоке возможен туман, который местами ограничит видимость на дорогах.
Ветер юго-восточный, 9–14 м/с, местами на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с .
Температура воздуха:
- ночью — от 0 до –5°, на юге области до +5°;
- днем — от +5 до +10°, на юге потеплеет до +15°.
Погода в Костанае
В областном центре ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный 9–14 м/с.
Температура воздуха — ночью 0…–2°, днём +8…+10°.
Жителям и гостям региона рекомендуется одеваться по погоде и соблюдать осторожность при тумане и сильном ветре.
Костанайский школьник создал уникальный огнестойкий материал
Octobank подключил оплату через Alipay — теперь клиенты СНГ могут платить по всему миру
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.