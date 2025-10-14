В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается неустойчивая погода.

Днем на западе и севере региона пройдут дожди, а ночью и утром на севере и востоке возможен туман, который местами ограничит видимость на дорогах.

Ветер юго-восточный, 9–14 м/с, местами на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с .

Температура воздуха:

ночью — от 0 до –5° , на юге области до +5° ;

— от , на юге области до ; днем — от +5 до +10°, на юге потеплеет до +15°.

Погода в Костанае

В областном центре ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный 9–14 м/с.

Температура воздуха — ночью 0…–2°, днём +8…+10°.

Жителям и гостям региона рекомендуется одеваться по погоде и соблюдать осторожность при тумане и сильном ветре.

