Прогноз погоды синоптиков на 15 октября для костанайцев

— Сегодня, 15:38
pixabay.com

В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается неустойчивая погода.

Днем на западе и севере региона пройдут дожди, а ночью и утром на севере и востоке возможен туман, который местами ограничит видимость на дорогах.

Ветер юго-восточный, 9–14 м/с, местами на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с .

Температура воздуха:

  • ночью — от 0 до –5°, на юге области до +5°;
  • днем — от +5 до +10°, на юге потеплеет до +15°.

Погода в Костанае

В областном центре ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный 9–14 м/с.
Температура воздуха — ночью 0…–2°, днём +8…+10°.

Жителям и гостям региона рекомендуется одеваться по погоде и соблюдать осторожность при тумане и сильном ветре.



