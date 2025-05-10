На севере, востоке, западе Костанайской области 11 мая ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на востоке, юге области туман.

Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 16-21, на юге области 24 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

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