В ближайшие сутки в регионе осадков не ожидается. Ночью и утром на западе, севере и востоке области — туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7–12 м/с.

Температура: ночью −3…−8 °C (на юге до 0 °C), днём −2…+3 °C (на юге до +6 °C).

г. Костанай

Малооблачно, без осадков. Ночью и утром — туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5–10 м/с.

Температура: ночью −4…−6 °C, днём 0…+2 °C.

Заселение до Нового года: коттеджи по себестоимости предлагают костанайцам Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о планах по реализации и заселению новых индивидуальных домов в...