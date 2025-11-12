10 убийств и 40 тяжких травм с начала года — полиция Костаная связывает рост с алкоголем
С начала 2025 года в Костанае зарегистрировано 10 убийств и 40 фактов причинения тяжкого вреда...
В ближайшие сутки в регионе осадков не ожидается. Ночью и утром на западе, севере и востоке области — туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7–12 м/с.
Температура: ночью −3…−8 °C (на юге до 0 °C), днём −2…+3 °C (на юге до +6 °C).
г. Костанай
Малооблачно, без осадков. Ночью и утром — туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5–10 м/с.
Температура: ночью −4…−6 °C, днём 0…+2 °C.
