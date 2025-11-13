USD 524.65 EUR 607.02 RUB 6.48

Прогноз погоды в Костанае и области 14 ноября

— Сегодня, 16:05
В ближайшие сутки в регионе осадков не ожидается. На западе, севере и востоке области сохранится туман.

Ветер юго-западный 9–14 м/с.
Температура: ночью −4…−9 °C (на юге до 0 °C), днём 0…+5 °C (на юге до +8 °C).

г. Костанай

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с.

Температура: ночью −4…−6 °C, днём +2…+4 °C.

 



